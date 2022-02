Vreme: Pretežno jasno

V četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.

Opozorilo: Proti večeru in v prvem delu noči bo ponekod v severni Sloveniji severni veter v sunkih lahko presegal hitrost 70 km/h.

Obeti: V petek se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu in ponekod na severu bo deloma sončno. Ponekod na Primorskem in Notranjskem bo popoldne občasno rahlo deževalo. Pihal bo veter zahodnih smeri. V soboto se bo postopno razjasnilo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpe se iznad zahodne Evrope širi območje visokega zračnega tlaka. Z močnim severozahodnikom k nam doteka razmeroma suh in prehodno nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo sprva pretežno jasno, proti jutru se bo ponekod že pooblačilo. Severni veter bo postopno ponehal. V četrtek bo v krajih severno in vzhodno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod delno jasno. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodnik.