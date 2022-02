Na pogovoru SD za ničelno toleranco do korupcije

Ljubljana, 2. februarja - Udeleženci današnjega digitalnega pogovora SD na temo pravne države in pravosodja so se strinjali, da Slovenija potrebuje velike spremembe na področju pravosodja in notranjih zadev. Tu je treba najprej znova zagotoviti ničelno toleranco do korupcije in klientelizma ter vzpostaviti dosledno spoštovanje vladavine prava, so poudarili.