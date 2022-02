El Pais objavil pisne odgovore ZDA in Nata na ruske varnostne zahteve

Madrid, 2. februarja - Španski časnik El Pais je danes objavil pisni odgovor Nata in ZDA na varnostne zahteve Moskve. Iz odgovorov je razvidno, da Washington in Nato jasno zavračata večino ruskih predlogov, hkrati pa obe strani ostajajta odprti za konkretna pogajanja in nove sporazume, povzema nemška tiskovna agencija dpa.