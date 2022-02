Vodilni gospodarstveniki o integraciji Zahodnega Balkana v evropski prostor

Beograd, 2. februarja - Inštitut za strateške rešitve je skupaj s srbsko gospodarsko zbornico v Beogradu danes organiziral dogodek na temo gospodarske integracije Zahodnega Balkana v evropski prostor. Vodilni srbski in slovenski gospodarstveniki so ocenili, da je to edina pot do blaginje, da pa ima 20-milijonski prostor tudi sam številne priložnosti.