Jaklitscheva na srečanju s predsednikoma krovnih organizacij Slovencev v Italiji

Ljubljana, 2. februarja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je danes srečala s predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Ksenijo Dobrila in predsednikom Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walterjem Bandljem. Spregovorili so o aktualnih temah v povezavi s položajem slovenske avtohtone narodne skupnosti v Italiji.