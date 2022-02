Gruzijec prevažal šest nezakonitih iranskih migrantov

Gorišnica, 2. februarja - Policisti policijske postaje Gorišnica so v ponedeljek popoldne obravnavali državljana Gruzije, ki je pred tem z avtomobilom poljskih registrskih tablic na nedovoljen način prestopil mejo s Hrvaško. Kot so ob tem ugotovili, je v vozilu prevažal šest državljanov Iraka, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.