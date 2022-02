Talibani v Afganistanu po dveh dneh izpustili novinarja

Kabul, 2. februarja - Dva afganistanska novinarja, ki so ju talibani zadržali od začetka tedna, so danes izpustili na svobodo, je sporočil urednik televizije Ariana Ali Asgari. Po njegovih navedbah sta bila izpuščena, ko so ju "spoznali za nedolžna". Dodal je, da iz varnostnih razlogov ne more razkriti več podrobnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.