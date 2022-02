Slovenija in avstrijska Koroška sta se zavezali k tesnejšemu sodelovanju

Ljubljana/Celovec, 2. februarja - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec in koroški deželni glavar Peter Kaiser sta danes podpisala pismo o nameri o sodelovanju med slovensko vlado in koroško deželno vlado na področju visokega šolstva, znanosti in raziskav. Pismo prinaša dodatno zavezo in odpira možnosti za okrepljeno sodelovanje, so sporočili iz ministrstva.