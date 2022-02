V Zvezi Sonček s pobudo za spremembo zakona o volitvah v DZ

Ljubljana, 2. februarja - V Zvezi Sonček so na politične stranke, predsednike DZ, republike in vlade ter ministre naslovili pobudo za spremembo zakona o volitvah v DZ. Predlagajo spremembo sedmega člena, ki za zdaj uzakonja možnost odvzema volilne pravice osebi, ki jo sodišče postavi pod skrbništvo in ugotovi, da ni sposobna razumeti pomena, namena in učinkov volitev.