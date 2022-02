Tokrat bo svojega dvojnika sprejel tudi minister Cigler Kralj

Ljubljana, 2. februarja - Zavod RS za zaposlovanje bo v četrtek in petek v okviru projekta Dostojno delo in v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) izvedel drugi Dan za dvojnika v Sloveniji. Potekal bo v 12 podjetjih in organizacijah. Dvojnika bo sprejel tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.