Med poskusom državnega udara v Gvineji Bissau več mrtvih

Bissau, 2. februarja - Predsednik zahodnoafriške države Gvineja Bissau Umaro Sissoco Embalo je v torek med poskusom državnega udara, ki je po njegovih besedah zahteval mnogo življenj, preživel poskus atentata. Po vzpostavitvi nadzora nad razmerami je pojasnil, da so napadalci skušali ubiti njega in celotno vlado, ko so bili v vladni palači.