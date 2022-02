Prometna varnost: Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju lani 17 odstotkov več prometnih nesreč

Novo mesto, 3. februarja - Policisti so lani na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto obravnavali 1267 prometnih nesreč oz. 17 odstotkov več kot predlani, ko so jih zabeležili 1078. Od skupnega števila prometnih nesreč so lani obravnavali devet nesreč s smrtnim izidom, 436 nesreč s telesnimi poškodbami in 822 z gmotno škodo. Pri vseh teh so presegli število predlanskih.