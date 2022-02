Velenjska občina s sredstvi za zagon in naložbe lani pomagala 19 podjetjem

Velenje, 5. februarja - Velenjska občina je lani preko razpisa 19 podjetjem dodelila sredstva za naložbe v gospodarstvo, zagon podjetij v inkubatorju, promocijske aktivnosti in razširjanje znanja in dejavnosti v skupni višini 93.500 evrov. Sredstva so spodbudila investicije v višini več kot 440.000 evrov in soustvarila 30 novih delovnih mest.