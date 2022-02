DZ sprejel resolucijo razvoja Slovenske vojske

Ljubljana, 2. februarja - Državni zbor je s 44 glasovi za, 24 proti in 16 vzdržanimi sprejel resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2035. Matični odbor za obrambo je predlog resolucije potrdil oktobra lani, Levica pa je nato vložila predlog, da bi o resoluciji odločali na posvetovalnem referendumu.