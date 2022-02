Snežne razmere v visokogorju

Predvsem na mestih, ki so zaradi vetra spihana in zato poledenela, je velika nevarnost zdrsa. Snežna odeja je večinoma stabilna. Le na strmih, senčnih pobočjih visokogorja so redka mesta, kjer so posamezne stare klože, ki lahko pod veliko obremenitvijo popustijo. Ponoči so v zavetrnih legah visokogorja nastale tudi manjše klože, kjer se lahko sproži manjši plaz kložastega snega.

V gorah se snežne razmere spreminjajo počasi. Ponoči je predvsem v visokogorju zapadlo do pet centimetrov snega, ki ga močan severni do severozahodni veter sedaj prenaša. Zaradi tega se gradijo snežni nanosi. Ker bodo klože nastale na trdi in ponekod poledeneli podlagi, bodo precej občutljive na obremenitve. Novega snega je malo, posledično pa bodo majhne tudi količine napihanega snega. Nastanejo lahko le manjši plazovi kložastega snega. V gorah še vedno prevladuje trda, skorjasta ali od vetra močno preobražena snežna odeja. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Na prisojnih legah je zaradi taljenja snežne odeje veliko kopnih mest. Višina snežne odeje je za ta čas skromna.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekateri vrhovi bodo lahko v oblakih. Nastalo bo nekaj snežnih ploh. Več sonca bo popoldne. Pihal bo večinoma močan veter severnih smeri. Temperatura na 1500 metrih je od -2 do 0, na 2500 metrih pa okoli -9 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno, nekateri vrhovi bodo v oblakih, pogosteje v zahodnih in južnih Julijskih Alpah. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih je okoli 0, na 2500 metrih pa okoli -5 stopinj Celzija. Tudi v petek bo precej srednje in visoke oblačnosti, čez dan bo z zahoda pričela naraščati nizka oblačnost. Vrhovi bodo predvsem popoldne v oblakih, več jasnine bo ob meji z Avstrijo. Predvsem v zahodnih in južnih Julijcih ter v predalpskem svetu zahodne Slovenije bodo manjše padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini 1200 metrov. Pihal bo večinoma zmeren veter zahodnih smeri. Na 1500 metrih bo okoli 0, na 2500 metrih okoli -3 stopinj Celzija.

Snežne razmere se tudi v naslednjih dneh ne bodo bistveno spreminjale. Novega snega bo malo, obenem ga bo okrepljen severnik hitro spihal. V zavetrju bodo nastajale manjše klože, ki pa ne bodo bistveno vplivale na plazovno nevarnost. Snežna odeja bo večinoma stabilna. Nevarnost zdrsa bo še vedno velika.