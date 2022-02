Državni zbor dopolnil zakon o poslancih

Ljubljana, 2. februarja - DZ je z 83 glasovi za in nobenim proti sprejel dopolnitve zakona o poslancih, po katerih bo parlamentarna mandatno-volilna komisija lahko od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) sama pridobila podatek, kdaj poslanec po koncu mandata izpolnjuje pogoje za upokojitev. Do zdaj je moral ta podatek pridobiti poslanec sam.