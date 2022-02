Žalska občina v pridobitev gradbenega dovoljenja za zaščito Rimske nekropole

Žalec, 6. februarja - Žalska občina je naročila izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za zaščito Rimske nekropole v Šempetru v Savinjski dolini, ki že 70 let čaka na ustrezno zaščito. Dokumentacija je v zaključni fazi projektiranja in pridobivanja mnenj pristojnih, skladno z gradbeno zakonodajo, so za STA povedali na občini.