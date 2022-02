Od prve trojice v NHL uspešna le Tampa

New York, 2. februarja - Najboljša ekipa severnoameriške hokejske lige NHL Florida je izgubila na gostovanju pri New York Rangers z 2:5. Prav tako je izgubilo tudi tretje najboljše moštvo lige Colorado, in sicer doma po kazenskih strelih z 2:3 proti Arizoni. Uspešnejša je bila druga ekipa lige Tampa Bay s slavjem s 3:2 po podaljšku proti San Joseju.