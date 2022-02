Maribor, 2. februarja - Policisti obravnavajo prometno nesrečo med kolesarko in voznikom rdečega osebnega avtomobila, ki se je zgodila v torek ob 13.25 v ulici Na Preloge v Mariboru. Kolesarka je težje poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Zaradi razjasnitve okoliščin pozivajo morebitne očividce in voznika, da pokličejo na 113 ali na 02 450 20 30.