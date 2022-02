Ljubljana, 1. februarja - Košarkarji Bayern Münchna so po treh zaporednih zmagah doživeli dvanajsti poraz v evroligi. Na gostovanju v Barceloni so morali priznati premoč Kataloncem, ki so bili boljši z 71:66. Žan Mark Šiško je za Bavarce v dobrih 16 minutah dosegel štiri točke.