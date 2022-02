Predstavniki zaposlenih na STA kljub podpisu pogodbe opozarjajo na sistemsko nesprejemljiv način financiranja

Ljubljana, 1. februarja - Predstavniki zaposlenih na STA pozdravljajo dejstvo, da je prišlo do podpisa pogodbe za financiranje javne službe STA za letos, saj to prinaša vsaj osnovno finančno gotovost za delovanje STA v tekočem letu. Vztrajajo pa pri stališču, da je model financiranja, ki temelji na načelu plačevanja glede na število novic in fotografij, nesprejemljiv.