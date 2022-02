Slovenija druga v Zagrebu, štafeti z državnima rekordoma

Zagreb, 1. februarja - Slovenska atletska reprezentanca je na dvoranskem troboju Hrvaške, Slovenije in Srbije v Zagrebu osvojila drugo mesto. Slovenci so med drugim zmagali v obeh štafetnih preizkušnjah z novima državnima dvoranskima rekordoma, Tina Šutej pa je po prepričljivi zmagi v skoku s palico poskušala priti do rekorda na 4,77 metra, a ni bila uspešna.