Putin: Zahod je prezrl ruske varnostne zahteve

Moskva, 1. februarja - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes dejal, da Zahod ni upošteval ruskih zahtev po varnostnih zagotovil. V Moskvi skrbno preučujejo odgovore, ki so jih prejeli od ZDA in Nata, a že sedaj je jasno, da so bile ruske skrbi prezrte, je povedal Putin, ki je prvič po tednih stopnjevanja ukrajinske krize komentiral napetosti med Rusijo in Zahodom.