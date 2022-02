Evropske borze v zelenem; nafta cenejša, evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 1. februarja - Evropske borze so današnje trgovanje sklenile z rastjo. Vlagatelji so po poročanju tujih agencij nekoliko pozabili na napovedano zvišanje obrestnih mer zaradi višje inflacije, pozorno pa spremljajo razvoj pandemije covida-19 in zaostrene razmere v Ukrajini. Nafta se je pocenila, evro pa se je v primerjavi z dolarjem podražil.