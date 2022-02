Portugalski premier Costa pozitiven na novi koronavirus

Lizbona, 1. februarja - Portugalski premier Antonio Costa je bil danes pozitiven na novi koronavirus, so sporočili iz njegovega kabineta. Kot so ob tem navedli, premier nima nobenih simptomov in bo spoštoval sedemdnevno osamitev. Novico so sporočili dan po objavi volilnih izidov, ki so pokazali na prepričljivo zmago njegovih socialistov na nedeljskih predčasnih volitvah.