Rusija tretja polfinalistka EP v futsalu

Amsterdam, 1. februarja - Nogometaši Rusije so v četrtfinalu evropskega prvenstva v futsalu na Nizozemskem premagali Gruzijo s 3:1 in se bodo v polfinalu pomerili z Ukrajino, ki je bila v ponedeljek boljša od Kazahstana s 5:3. Zadnji polfinalist bo znan danes zvečer po dvoboju med Španijo in Slovaško.