Janša ob 30. obletnici obiskal Banko Slovenije

Ljubljana, 1. februarja - Predsednik vlade Janez Janša je danes v sklopu zaznamovanja 30-letnice Banke Slovenije obiskal banko, ogledal pa si je tudi Muzej Banke Slovenije. Premier je ob obisku prejel zlato medaljo, ki je bila izdana ob 30. obletnici in predstavlja povezanost centralne banke in države, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.