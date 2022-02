Na Danskem so se poslovili od omejitev zaradi koronavirusa

Koebenhavn, 1. februarja - Danska je danes postala prva država v Evropi, ki je odpravila skoraj vse omejitve, ki so jih sprejeli za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Število okuženih se sicer še naprej povečuje, a se te to ne odraža v bolnišnicah, zato so se danske oblasti odločile za odpravo ukrepov.