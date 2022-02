Tom Brady tudi uradno končal kariero

Los Angeles, 1. februarja - Nekaj dni potem, ko je zaokrožila vest, da bo legendarni podajalec v ligi NFL Tom Brady končal kariero, je to danes sporočil tudi 44-letni zvezdnik. "Vedno sem verjel, da lahko v športu uspeš le, če daš od sebe vseh 100 odstotkov. Če tega ni, tudi ni uspehov in prav zmage so tisto, kar me je ves čas gnalo naprej," je zapisal Brady.