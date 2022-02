Na Kad s pozabljenih računov za skoraj 15 milijonov evrov premoženja

Ljubljana, 2. februarja - Na namenskem računu za prenos na Kapitalsko družbo (Kad), kjer so bili zbrani vrednostni papirji iz lastninjenja v začetku 90. let prejšnjega stoletja, na katere so imetniki pozabili, je ostalo za 14,91 milijona evrov premoženja. Tega je KDD v skladu z zakonom januarja prenesel na Kad, ki je postal njegov dokončni lastnik.