Zgojznikova in Macerl - od družbeno aktivnih okoljevarstvenikov do sopredsedujočih politični stranki

Ljubljana, 9. februarja - Uršo Zgojznik in Uroša Macerla je širša javnost spoznala po njunih prizadevanjih za čistejše okolje. Danes pa sta tudi formalno stopila na vrh nove zelene stranke Vesna in se iz družbenih aktivistov spremenila v politika, ki na prihajajočih volitvah ciljata na vstop v parlament in s tem dostop do formalnih vzvodov odločanja in vpliva.