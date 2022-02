SBI TOP končal v zelenem

Ljubljana, 1. februarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,12 odstotka. Borzni posredniki so opravili za 2,18 milijona evrov prometa, od tega 1,2 milijona evrov s Krkinimi delnicami, katerih tečaj se ni spremenil. V prvi kotaciji so izgubile zgolj delnice NLB in Save Re. Delnice Equinoxa so se podražile za skoraj 11 odstotkov.