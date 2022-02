Podnebni aktivisti po smrti dveh policistov ustavili blokade nemških cest

Berlin, 1. februarja - Podnebni aktivisti, ki so v ponedeljek v Berlinu in Hamburgu blokirali avtocesti, so svojo akcijo, potem ko sta bila ubita dva policista, prekinili. Opustili so tudi načrte za napovedane protestne dogodke v Berlinu, Hamburgu in Frankfurtu. Kot so sporočili danes, sta bila policista ustreljena, zaradi česar so "šokirani".