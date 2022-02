V Mariboru vrata v novih prostorih spet odprl avstrijski konzulat

Maribor, 1. februarja - V Mariboru je 10. januarja mandat nove avstrijske častne konzulke nastopila Helga Rudorfer. Kot so ob tem sporočili z avstrijskega veleposlaništva v Sloveniji, se je konzulat preselil v nove prostore v poslovni stavbi zavarovalnice Grawe na Gregorčičevi cesti. Uradne ure konzulata so vsak ponedeljek, sredo in petek med 10. in 12. uro.