Teš 6 znova v omrežju

Šoštanj, 1. februarja - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki so ga v petek zaustavili zaradi kontrole delovanja elektrofiltra, je bil zjutraj znova sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem, so za STA povedali v Tešu. V času zaustavitve je nemoteno proizvodnjo električne energije in toplote za Šaleško dolino zagotavljal blok 5.