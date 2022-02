2. februar - Svetovni dan mokrišč

Ljubljana, 2. februarja - Svetovni dan mokrišč, ki ga obeležujemo danes, izpostavlja pomen krepitve vlaganj v ohranjanje in obnovo mokrišč. Ta predstavljajo enega najhitreje izginjajočih ekosistemov na svetu; v zadnjih 300 letih se je njihova površina skrčila za 90 odstotkov, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.