V avtu prevažala migrante

Sečovlje, 1. februarja - Policisti so minulo noč nekaj pred 23. uro v Dragonji ustavili osebni avtomobil italijanskih registrskih tablic. 35-letni državljan Italije je skupaj s 34-letnim sopotnikom iz Indije z urejenim statusom v Italiji prevažal tri indijske državljane, ki so v našo državo vstopili na nedovoljen način. Voznika in sopotnika so pridržali.