Družinski fotografski portreti kot letna poročila zadnjega desetletja

Ljubljana, 2. februarja - Fotograf Peter Uhan je zadnjih deset let z objektivom spremljal družino režiserke Ivane Djilas in glasbenika Boštjana Gombača. Nastala je serija družinskih portretov s po enim na leto, ki so od danes na ogled na razstavi v Mali galeriji Cankarjevega doma. Razstava vse prej kot tipičnih portretov ima naslov Letno poročilo/Annual Report.