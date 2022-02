Zaključili sanacijo skalnega podora pod Dilici

Koper, 2. februarja - Mestna občina Koper je pred dnevi zaključila sanacijo skalnega podora pod zaselkom Dilici. Da bi zavarovali cesto in preprečili krušenje kamenja, so v okviru 330.000 evrov vredne naložbe s sidranimi mrežami utrdili skalni del brežine in v njenem spodnjem delu namestili podajno lovilne ograje, so sporočili z mestne občine.