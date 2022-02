Predlog zakona o sanaciji Celjske kotline končal parlamentarno pot

Ljubljana, 1. februarja - Predlog zakona o sanaciji Celjske kotline, ki ga je pripravila nepovezana poslanka Janja Sluga, podpirali pa so ga v LMŠ, SD, SAB in Levici, je končal zakonodajno pot. Člani matičnega odbora so ga zavrnili in sledili mnenju vlade, da je treba pripraviti sistemski zakon.