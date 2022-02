Skupen cilj KUL in Goloba menjava vlade in vzpostavitev drugačnega stanja v državi

Ljubljana, 1. februarja - Na današnjem sestanku predsednikov koalicije KUL in Roberta Goloba so se strinjali, da si prizadevajo za isti cilj, to je zmago na volitvah, ki bo pomenila odhod aktualne vlade in spremembe v državi. Ali lahko formalno sodelujejo, se bo po besedah Goloba izkazalo skozi pogovore o posameznih projektih oz. zakonih. Začeli so pri energetski draginji.