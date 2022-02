Na pogovoru NSi tokrat o skrbi za dostojno starost

Ljubljana, 1. februarja - Za starejše je treba poskrbeti, da se bodo dostojno postarali, se počutili vključene in sprejete v družbi ter ostali čim dlje aktivni, so se strinjali sodelujoči na posvetovanju NSi z naslovom Pogovori za boljšo Slovenijo, ki je bil tokrat namenjen pogojem za dostojno starost in dolgotrajni oskrbi.