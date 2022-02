Policisti obravnavajo sum tatvine in zakola bika

Šentjernej, 1. februarja - Šentjernejski policisti so v noči na soboto v romskem naselju Dobruška vas v osebnem vozilu z okrvavljenim prtljažnikom odkrili več kosov mesa in krvave nože, nekaj stran pa v folijo zavit večji kos govedi. S pomočjo novomeških policistov so izsledili lokacijo, kjer so osumljenci pokončali bika, in prišli do lastnika, ki so mu žival odtujili.