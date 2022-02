V Narodni galeriji razstava Metke Krašovec ob spremljavi poezije Tomaža Šalamuna

Ljubljana, 2. februarja - V Narodni galeriji v Ljubljani bodo danes odprli razstavo Metka Krašovec : Tomaž Šalamun : Radko Polič, ki so jo pripravili s pomočjo donacije njenih del. Na razstavi, ki bo na ogled do 8. maja, bodo predstavili manj znan risarski del njene ustvarjalnosti in ga postavili v kontekst Šalamunove poezije.