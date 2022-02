Ministrstvo: Med pogajanji smo o plačah zdravnikov govorili v okviru obstoječa sistema

Ljubljana, 1. februarja - Na ministrstvu pojasnjujejo, da pogajanja s sindikati zdravnikov in zobozdravnikov aktivno potekajo, vsebinsko pa jih ne komentirajo do podpisa končnega dogovora. Med pogajanji so se o plačah dogovarjali v okviru obstoječega sistema, pogovarjali pa so se tudi o oblikovanju delovne skupine za pripravo novega predloga zakona o plačah zdravnikov.