Razkrita imena nekaterih kandidatov za Nobelovo nagrado za mir

Oslo, 1. februarja - Med kandidati za letošnjo Nobelovo nagrado za mir, ki so jih podprli norveški poslanci, so britanski televizijski voditelj David Attenborough, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), voditeljica beloruske opozicije Svetlana Tihanovska in drugi. Nominacije so se zaključile v ponedeljek, nagrajenec pa bo razglašen oktobra.