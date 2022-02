Večina tujih potnikov v Sloveniji lani poleti tranzitnih

Ljubljana, 1. februarja - Med tujimi potniki, ki so julija in avgusta lani prispeli v Slovenijo, je bilo 89 odstotkov tranzitnih potnikov, enodnevnih obiskovalcev pa je bilo po podatkih državnega statističnega urada štiri odstotke. Tisti, ki so ostali na enodnevnem obisku, so največkrat prišli na izlet ali obiskali prireditev.