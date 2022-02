V skupno mrežo 11 kolektivnih blagovnih znamk po modelu Izvorno slovensko

Ljubljana, 1. februarja - Kolektivne blagovne znamke, oblikovane po modelu Izvorno slovensko, se povezujejo v mrežo. Ta ima 12 ustanovnih partnerjev, od tega 11 znamk in podjetje Provital. Glavni namen je doseči boljšo informiranost in ozaveščanje javnosti o pomenu lokalno pridelane in predelane hrane, storitev in doživetij, s čim manjšim ogljičnim odtisom.