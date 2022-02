V Ljubljani lastnik prodajalne preprečil krajo nakita

Ljubljana, 1. februarja - V ponedeljek dopoldne je 23-letni moški v prodajalni nakita v centru Ljubljane prijel nakit in stekel proti izhodu. Uslužbenka je osumljenca skušala zadržati, a jo je odrinil in zbežal. Za njim je stekel lastnik in ga ob pomoči meščana prijel in zadržal do prihoda policistov. Policisti so osumljencu odvzeli prostost, so sporočili s PU Ljubljana.