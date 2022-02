V novogoriški zdravstveni dom le zaradi nujnih in neodložljivih storitev

Nova Gorica, 1. februarja - V Zdravstvenem domu Nova Gorica zaradi kritične kadrovske situacije in izjemnih obremenitev ob velikem številu obolelih s covidom-19 do nadaljnjega delujejo v izrednih razmerah, so sporočili iz doma. To pomeni, da v ambulantah družinske medicine in pediatrije izvajajo samo nujne in neodložljive storitve. Nujnost pa bo ocenil izbrani zdravnik.